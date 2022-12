USA : Albuquerque wird wegen Umgangs mit Obdachlosen verklagt

Die American Civil Liberties Union, das New Mexico Center on Law and Poverty und eine Gruppe von Obdachlosen geht rechtlich gegen New Mexikos größte Stadt vor, da diese die Bürgerrechte der verletzlichsten Bevölkerungsgruppe verletze.

Die Stadt habe eine Kampagne initiiert, in der ihre Mitarbeiter Wohnungslosen nachstellten und sie belästigten. unsplash/gabetheg

Die Stadt Albuquerque im US-Staat New Mexico ist wegen ihres Umgangs mit Wohnungslosen verklagt worden. Eingereicht wurde die Klage am Montag (Ortszeit) von der American Civil Liberties Union (ACLU), dem New Mexico Center on Law and Poverty und einer Gruppe von Obdachlosen. Die Kläger wollen die größte Stadt New Mexicos daran hindern, Obdachlosenlager zu zerstören sowie Menschen mit Bußgeldern zu belegen und einzusperren, die auf der Straße leben.

Sie werfen der Stadt vor, die Bürgerrechte der aus ihrer Sicht verletzlichsten Bevölkerungsgruppe Albuquerques zu verletzen. Die Stadt habe eine Kampagne initiiert, in der ihre Mitarbeiter Wohnungslosen nachstellten und sie belästigten. Die Kläger machen die Politik der Stadtverwaltung für Wohnungsknappheit und hohe Immobilien- und Mietpreise verantwortlich. Zudem stelle Albuquerque nicht genügend Unterkünfte für in Not geratene Menschen zur Verfügung. Das Büro des demokratischen Bürgermeisters Tim Keller reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.