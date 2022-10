«Rust»: Alec Baldwin erzielt Einigung mit Familie von erschossener Kamerafrau

Getty Images for SAGindie

Baldwin hatte im Oktober 2021 während Dreharbeiten zu dem Low-Budget-Western «Rust» im Bundesstaat New Mexico versehentlich die 42-jährige Kamerafrau Hutchins mit einer Requisitenwaffe erschossen.

Alec Baldwin wird die Dreharbeiten zu «Rust» ab kommenden Januar fortsetzen, nachdem der Hollywood-Star eine vertrauliche Einigung mit dem Witwer von Kamerafrau Halyna Hutchins erzielt hat. Wie « CNN » aus einer Medienmitteilung zitiert, wird Matthew Hutchins künftig als Produzent an dem Film mitwirken und einen Teil des Gewinns erhalten.

Die Familie der 2021 am Filmset getöteten Kamerafrau hatte vor einem Gericht in Santa Fe im US-Staat New Mexico Klage gegen Alec Baldwin wegen widerrechtlicher Tötung eingereicht. Zudem hatten die Hinterbliebenen den Produzenten und anderen Mitgliedern der Filmcrew zahlreiche Verstösse beim Filmset vorgeworfen. Nun haben sich die Parteien geeinigt. Der Tod seiner Frau sei ein «schrecklicher Unfall» gewesen, gab Matthew Hutchins bekannt.