«Rust»-Filmset: Alec Baldwin hat laut FBI den Abzug doch betätigt

Die 42-Jährige gehörte zu den weniger bekannten Gesichtern Hollywoods, ohne die in der Entertainment-Industrie aber überhaupt nichts laufen würde. Als Kamerafrau sorgte sie bei Filmproduktionen für das perfekte Bild.

Ende Oktober 2021 wurde Halyna Hutchins am Set des Westerns «Rust» versehentlich erschossen.

Ein vernichtender Bericht des FBI kommt zu dem Schluss, dass Alec Baldwin den Abzug der Waffe betätigt hat, mit der die Kamerafrau Halyna Hutchins am Set des Films «Rust» getötet wurde – obwohl er wiederholt beteuert hat, dass er es nicht getan hat.

Der 64-jährige Schauspieler erschoss die 42-Jährige versehentlich am Set im Oktober 2021 und verletzte den Regisseur Joel Souza bei dem Vorfall auf der Bonanza Creek Ranch in Santa Fe, New Mexico.