Im Herbst : Alec und Hilaria Baldwin erwarten siebtes Kind

Nach einem Jahr mit «vielen Aufs und Abs» verkünden die Baldwins eine «riesige Überraschung»: Im Herbst gibts Nachwuchs.

Im Oktober war Baldwin in einen tödlichen Vorfall am Set des Westerns «Rust» in New Mexico verwickelt.

«Nach vielen Aufs und Abs in den vergangenen Jahren haben wir ein aufregendes Auf und eine riesige Überraschung: ein weiterer Baldwinito kommt in diesem Herbst», schrieb Hilaria. «Wir waren uns ziemlich sicher, dass unsere Familie komplett war, aber wir sind mehr als glücklich über diese Überraschung.»

Wegen Schuss auf Filmset verklagt

Hilaria hatte in der Vergangenheit über frühere Fehlgeburten gesprochen. Im Oktober war Baldwin in einen tödlichen Vorfall am Set des Westerns «Rust» in New Mexico verwickelt. Der Hauptdarsteller und Produzent hielt eine Waffe in der Hand, die losging. Kamerafrau Halyna Hutchins wurde getötet, Regisseur Joel Souza verletzt. Hutchins’ Familie hat Baldwin und andere Produzenten des Films verklagt, zudem laufen mindestens vier andere Klageverfahren wegen des Vorfalls.