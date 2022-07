Luxemburger Sportler: Alex Kirsch gibt Tour de France vor Longwy auf

Seine erste Tour de France war ein Martyrium. Der Luxemburger Alex Kirsch, der seit dem Start in Kopenhagen mit den Folgen einer Lebensmittelvergiftung kämpft, ist 107 Kilometer vor dem Ziel in Longwy ausgestiegen. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich in einer Gruppe, die mehr als 1'30" hinter dem Hauptfeld zurückgefallen war. Seit mehreren Tagen lag der 30-Jährige in den hinteren Positionen der Gesamtwertung. Am Mittwoch kam er in Arenberg als 173. von 174 Sportlern an.