Radsport: Alex Kirsch holt sich den Titel in Luxemburg

Erst am vergangenen Mittwoch hat Alex Kirsch seinen ersten Profisieg im Zeitfahren der Landesmeisterschaft ergattert. Am heutigen Sonntag schaffte er es in Berbug dann seinen ersten Titel als luxemburgischer Meister einzutüten. Das dazugehörige Trikot wird er dann bei der Tour de France ab dem 1. Juli zur Show stellen können, an der er bereits zum zweiten Mal teilnimmt.