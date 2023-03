Türkei: Alex wird 23 Tage nach Erdbeben lebend aus Trümmern gerettet

In der Türkei konnten Retter am Dienstag einen Hund bergen, nachdem dieser nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien 23 Tage lang unter Trümmern begraben war. Der Hund, ein Husky namens Alex, wurde aus Betonbergen und Gebäudetrümmern in der Nähe von Antakya in der türkischen Provinz Hatay herausgezogen, wie lokale Medien berichten.