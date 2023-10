Alexander Wurz: Ex-Formel-1-Pilot schlägt nach Hitze-GP Kühlung für Fahrer vor

Forderungen nach Änderungen wurden in der Folge laut – insbesondere im Hinblick auf den GP in Katar nächste Saison. Charles Leclerc forderte, dass man die Rundenanzahl reduzieren müsse.

Noch immer ist der Hitze-GP in Doha in der Motorsportwelt in aller Munde. Die extremen Bedingungen brachten die Fahrer an ihre Grenzen – und darüber hinaus . Die Piloten mussten sich von Experten jedoch anhören, sie seien wohl falsch trainiert . Dem widerspricht Alexander Wurz. Der ehemalige Formel-1-Pilot ist heute Präsident der Fahrergewerkschaft und setzt sich für die Piloten ein.