«MyMicrobusiness»-Wettberwerb: Alice Tiberio bringt Rimini nach Luxemburg

LUXEMBURG – Die weit gereiste Unternehmensgründerin Alice Tiberio vertreibt in Luxemburg Produkte vom Bauernhof ihres Vaters in Italien.

1 / 6 Mit einem Online-Vertrieb für Olivenöl von der Olivenplantage ihres Vaters in Rimini fing sie an. Doch ähnlich wie ihr ehemaliger Arbeitgeber Amazon hat sie ihr Angebot nach und nach erweitert. Volio Im italienischen Rimini betreibt ihr Vater einen Bauernhof, der ihr vieles von dem liefert, was sie in ihrem Angebot hat: Aprikosen, Erdbeeren, Kirschen, Mandeln und noch viel mehr. Volio Zweimal wöchentlich kommt ein Transport aus Italien mit frischen Köstlichkeiten bei ihr an. Volio

«Leben mit den Jahreszeiten»: Diesem Motto folgt das Angebot an frischen Erzeugnissen aus Italien, die Alice Tiberio unter dem Namen Volio online sowie in ihrem Verkaufsraum im idyllischen Banzelt und auf verschiedenen Märkten des Großherzogtums anbietet. Die meisten ihrer Produkte stammen direkt vom Bauernhof ihres Vaters in Rimini. Da es dort eine Olivenplantage gibt, habe sie sich anfangs auf den Vertrieb von Olivenöl konzentriert. Doch dabei blieb es nicht: «Meine Kunden haben mich gefragt, ob ich noch andere Produkte anbieten könne, und so habe ich mein Sortiment nach und nach erweitert».

Über landwirtschaftliche Online-Foren hat sie kleine und mittelgroße Produzenten aus verschiedenen Regionen Italiens gefunden, die ihr das liefern, was ihr Familienhof nicht herstellt. So bietet sie neben einer großen Auswahl an frischem Obst und Gemüse inzwischen auch Produkte wie Pasta, Salami oder Büffel-Mozzarella an.

Die Arbeit beim Handelsgiganten bereitete sie auf die Selbstständigkeit vor

Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass sie für einen sehr viel größeren Händler gearbeitet hat: Amazon. Was sie bei dem Handelsgiganten – zunächst am Hauptsitz in Seattle, später dann in Luxemburg – in verschiedenen Funktionen lernte, komme ihr bei ihrer jetzigen Arbeit zugute: «In der dortigen Unternehmenskultur habe ich bereits gelernt, mein eigener Chef zu sein, schnelle Entscheidungen zu treffen und mit steter Veränderung umzugehen», erzählt Alice Tiberio.

Besonders wichtig sei ihr, ihren Kunden verständlich zu machen, dass die Herstellung landwirtschaftlicher Produkte an sehr viele Faktoren gebunden sind, die sich mitunter nur schwer beeinflussen ließen, etwa das Wetter. «Ich möchte, dass die Leute verstehen, dass Bauern Nahrungsmittel nicht am Computer herstellen. Erdbeeren außerhalb der Erdbeersaison gibt es bei mir nicht. Dafür biete ich im Winter eben andere Produkte an, wie Äpfel, Knoblauch oder Zwiebeln», sagt die 40-Jährige.

«Meine Kunden verstehen, dass landwirtschaftliche Produktion an den Lauf der Jahreszeiten geknüpft ist», erzählt Alice sichtlich zufrieden. «Auch wenn sie einmal nicht alles bekommen, was sie suchen, kommen sie gerne wieder». Längerfristig verfolgt Alice Tiberio das Ziel, Ihre Produkte nicht nur online und im Laden anzubieten, sondern mit Verkostungen und anderen kleinen Events ein ganzheitliches Kundenerlebnis zu schaffen.