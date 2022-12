Geschäftsessen: Alkohol an Firmen-Weihnachtsfeier – ist mittrinken wirklich klug?

Jetzt ist wieder die Zeit, in der viele Firmen ihre Angestellten zur Weihnachtsfeier einladen. Ob Bier, Wein, Glühwein oder alles zusammen – Alkohol gibt es an diesen Geschäftsessen jeweils im Überfluss.

Solltest du mittrinken, um mit den Kolleginnen und Kollegen und den Vorgesetzten ins Gespräch zu kommen? Oder besser verzichten, um nicht Gefahr zu laufen, betrunken etwas Peinliches zu tun und dies dann am nächsten Morgen mit einem Kater mit Schrecken festzustellen?

Karriereberaterin Renate Köster findet den vollständigen Verzicht falsch, außer jemand trinkt keinen Alkohol. «Man muss authentisch sein, sich an einem Geschäftsessen übertrieben seriös zu geben, ist nicht glaubwürdig. Wenn man auch sonst einem Drink nicht abgeneigt ist, käme es bei den Kolleginnen und Kollegen seltsam an, wenn an einem Geschäftsanlass gar nichts getrunken wird», sagt Köster.