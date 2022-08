Expertin gibt Auskunft: «Alkohol nach dem Sport ist keine gute Idee»

Am Samstag ins Gym gehen, um den Suff vom Freitag auszukurieren? Viele erhoffen sich, den Hangover mit Schwitzen und Bewegung «wegzutrainieren», in der Hoffnung, den Restalkohol im Körper so schneller abzubauen. Das Problem: Durch Sport wird der Alkohol nicht schneller abgebaut. Und auch dem positiven Effekt fürs Training macht der Kater einen Strich durch die Rechnung: Der Körper ist mit der Entgiftung beschäftigt. Dr. Vanessa Craig meint: «Wer mit einem Kater Sport treibt, sollte es leicht und locker angehen und ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Der Schlafmangel in Verbindung mit der Dehydrierung durch einen Kater stellt bereits eine hohe Belastung für den Körper dar und birgt ein höheres Verletzungsrisiko.»