35 Todesopfer: Alkohol und Rasen sind wieder häufigste Unfallursache in Luxemburg

Nach den durch die Corona-Pandemie geprägten Jahren und dem damit verbundenen Verkehrsrückgang auf den Straßen war das vergangene Jahr 2022 «in Bezug auf die Sicherheit im Straßenverkehr tatsächlich kein gutes Jahr», so Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng). Es habe einen deutlichen Anstieg bei der Zahl der Verkehrstoten auf Luxemburg Straßen gegeben. Konkret: 2022 gab es 35 tödliche Unfälle mit insgesamt 36 Todesopfer – also 67 Prozent mehr als noch 2021.

Weiter erklärt der Grünen-Minister, dass es sich hierbei – wie in anderen Ländern auch – um den sogenannten «Post-Covid-Effekt» handele. Eine gleichermaßen besorgniserregende wie logische Entwicklung, da der Verkehr im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zugenommen habe. Demnach seien diese Daten im Kontext zu betrachten. So ließe sich auch feststellen, «dass die Zahl der Verkehrstoten in Luxemburg seit 2013 um 20 Prozent zurückgegangen ist», so Bausch.