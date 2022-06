Ukraine-Krieg : Alkoholprobleme, schlechte Leistungen – Putin entlässt «Metzger von Aleppo»

Nach wochenlangen, unbestätigten Gerüchten folgt nun die Bestätigung des britischen Verteidigungsministeriums: Wladimir Putin soll General Alexander Dwornikow wegen der zu langsamen Einnahme des Donbass entlassen haben.

via REUTERS

via REUTERS

Wikipedia/CC BY 4.0

Wladimir Putin hat den obersten Befehlshaber der russischen Streitkräfte im Süden der Ukraine entlassen. Alexander Dwornikow soll Berichten zufolge zu lange gebraucht haben, um den Donbass einzunehmen, wie « The Telegraph » berichtet.

Dwornikow habe bis am 10. Juni Zeit bekommen, um Sjewjerodonezk zu erobern. Das Ziel hat er verpasst: Erst am Samstag vermeldete das russische Verteidigungsministerium die «vollständige Einnahme» von Sjewjerodonezk . Nach wochenlangen Kämpfen befinde sich die strategisch wichtige Stadt im Osten der Ukraine in den Händen der russischen Armee.