Castingshow : Alkoholrückfall – DSDS-Star bricht Auftritt ab

«Am nächsten Tag habe ich mich so geschämt, weil ich alle, die an mich geglaubt haben, enttäuscht habe. Aber am meisten mich selbst! Ich habe nur noch geheult», gesteht er. Der Sänger kämpfte vor seinem Besuch in der Entzugsklinik zwölf Jahre lang mit einem Alkoholproblem.