Deutschland : «Alle 10 Meter Zigarettengeruch» – bald Rauchverbot im Europa-Park?

Im Gegensatz zu den meisten anderen Freizeit- und Erlebnisparks darf in Rust bis auf wenige Ausnahmen überall gequalmt werden. Ein Fan-Account fordert nun ein Umdenken, der Vorschlag stößt auch bei vielen Besuchern auf offene Ohren.

Im Hintergrund rattern die Achterbahnen, von überallher ertönen freudige Kinderschreie – und immer wieder liegt der Geruch von Zigarettenrauch in der Luft. Während das Rauchen in den meisten Freizeitparks seit einigen Jahren nur noch in speziell dafür angelegten Bereichen erlaubt ist, dürfen im Europa-Park in Rust auf dem Großteil des Geländes Zigaretten und E-Zigaretten geraucht werden. Nun fordern Fans des Freizeitparks ein Umdenken, wie «Merkur» berichtet – in den sozialen Medien wird der Wunsch nach speziellen Raucherbereichen breit unterstützt.