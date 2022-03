Zweigleisiger Ausbau : Alle 15 Minuten ein Zug nach Petingen

LUXEMBURG- Doppelt so viele Gleise, doppelt so viele Züge: Die CFL-Verbindung zwischen Luxemburg und Petingen wird ab Dezember besser. Dafür waren 320 Millionen Euro nötig.

Alle 15 Minuten soll ab Dezember zu Stoßzeiten zwischen Luxemburg und Petingen ein Zug fahren. Dank des zweigleisigen Ausbaus können dann doppelt so viele Züge am Tag im Westen des Landes verkehren. Von derzeit 57 auf dann 106 Zugverbindungen wird das Angebot verbessert. Außerhalb der Stoßzeiten verkehrt zwischen 5 und 24 Uhr alle halbe Stunde ein Zug.

Ausbau in den Süden

Entstanden ist ein «Modell» für alle weiteren Strecken, die in Luxemburg ausgebaut werden sollen, erklärte Infrastrukturminister Claude Wiseler (CSV) am Donnerstagmorgen bei einer Pressezugfahrt. Dazu gehört unter anderem der völlige Verzicht auf Bahnschranken. Bisher gibt es nur in Dippach und in Luxemburg-Merl noch keine Unterführung, wo sich Auto- und Zugverkehr kreuzen.