AKW-Abschaltung : Alle drei deutschen Atomkraftwerke sollen bis Mitte April laufen können

Am Grünen-Parteitag am vergangenen Freitag haben die Grünen vorgeschlagen, die beiden süddeutschen Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2 bis zum 15. April in Reserve zu halten und falls nötig, weiter für die Stromerzeugung nutzen. Das verbleibende AKW Emsland solle zum 1. Januar 2023 abgeschaltet werden. Im Streit der Ampel-Koalition hat Bundeskanzler Olaf Scholz nun, auf Basis seiner Richtlinienkompetenz, entschieden, alle drei noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke bis zum 15. April 2023 weiter laufen zu lassen.