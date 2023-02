Laut Statec: Alle Haushalte haben mehr oder weniger an Kaufkraft gewonnen

Die Kaufkraft der am stärksten gefährdeten Haushalte wäre hingegen stark zurückgegangen: -380 Euro für einkommensschwache Haushalte und -419 Euro für die am stärksten benachteiligten Haushalte. Die in den darauffolgenden Wochen eingeführten Maßnahmen (insbesondere zur Begrenzung der explodierenden Energiepreise) haben eine Trendumkehr bewirkt: Die Kaufkraft der am stärksten benachteiligten stieg bis Ende 2022 im Vergleich zu 2019 um 150 Euro, die der einkommensschwachen Haushalte um 1081 Euro. Die Mittelschicht hat 2137 Euro mehr eingenommen.