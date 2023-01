Sizilien: «Alle Krebspatienten ins Visier genommen» – so fasste die Polizei Mafia-Boss Denaro

Nach drei Jahrzehnten der Fahndung konnte die italienische Polizei den letzten großen Boss der Cosa Nostra fassen: Der 60-jährige Matteo Messina Denaro wurde von Spezialkräften der italienischen Carabinieri in der Privatklinik «La Maddalena» in Palermo auf Sizilien festgenommen. Als Teil der Ermittlungsarbeiten war eine Datenbank, in der sämtliche Krebspatienten in Italien aufgelistet sind, unter die Lupe genommen worden.

«Ich bin Matteo Messina Denaro»

Unter den Verdächtigen stach ein Name heraus: Andrea Bonafede aus Campobello di Mazara nahe Trapani. So heißt nämlich auch der Neffe eines ehemaligen Vertrauten des Mafiachefs. Die Unterlagen zeigten, dass der gewisse Bonafede vor einem Jahr in der Klinik «La Maddalena» in Palermo operiert worden war. Als die Behörden jedoch die Daten, die sie über den echten Bonafede besaßen, damit verglichen, stellte sich heraus, dass der Mann an dem Tag, an dem Denaro operiert wurde, zu Hause war.