Die Welt trauert um Emmy : «Alle Liebe für die Millers in dieser tragischen Zeit»

Der Tod der 19 Monate alten Tochter von Ex-Skistar Bode Miller schockiert die Welt. Die Anteilnahme auf Social Media ist riesig.

Die Bestürzung unter Millers Fans ist enorm, viele teilen via Twitter ihren Schmerz. «Mein tiefstes Beileid an Bode und seine Familie», schrieb US-Ski-Olympiasiegerin Lindsey Vonn. Auch Skirennläuferin Chimene «Chemmy» Mary Alcott twitterte: «Es gibt keine Worte. Es tut mir so leid für deinen tragischen Verlust. All meine Liebe.»