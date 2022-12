Nach Netflix-Serie: Alle sind verrückt nach dem Goth-Look von Wednesday Addams

Wednesday Addams inspiriert Tiktok dazu, Goth-Looks auszuprobieren. Instagram/wednesdaynetflix

Buntes Dopamine Dressing war gestern – für dieses Styling ist Farbe fehl am Platz. In der neuen Netflix-Serie «Wednesday» verfolgen die Zuschauerinnen und Zuschauer Addams-Family-Mitglied Wednesday durch ihre Schulzeit. Statt Barbiecore und bunter Farben ist Wednesdays Look komplett schwarz – maximal gibt es einen weißen Kragen, der hervorblitzt.

Hast du dir «Wednesday» auf Netflix schon angeschaut? Jaaa, schon die ganze Staffel gebingt. Ich bin dran, aber noch nicht fertig. Ich habe kurz reingeschaut. Nichts für mich. Nein, aber die Serie ist auf meiner Liste. Für mich zählt nur die originale Addams-Familie! Nein, das ist eher nichts für mich.

Zahlreiche Nachahmer auf Tiktok

Wednesdays düsterer Look findet nicht nur auf Netflix, sondern auch auf Tiktok Anklang. Dort zeigen Userinnen und User ihre Version vom Wednesday-Styling. Key Pieces im Look sind dabei Röcke, Plateau-Schuhe oder Chunky Boots und Stücke aus Spitze – selbstverständlich alles in Schwarz.

Zu vielen der Clips zeigen die Tiktoker nicht nur ihre Version vom Addams-Look, sondern auch den Tanz, mit dem Wednesday in der Netflix-Serie auffällt.

Wednesday-Styles auf dem roten Teppich

Schon vor dem Erfolg der Netflix-Serie waren Stars dem Styling à la Addams-Spross bereits verfallen. An den MTV Music Awards im Herbst dieses Jahres sah man auf dem roten Teppich zahlreiche Looks in Schwarz. Sängerin Dove Cameron beispielsweise trug ihre Version von Wednesdays Signature-Zöpfen und einen Choker aus Leder.

«Riverdale»-Star Lili Reinhart zog mit einem schwarzen Spitzenkleid aus Fendis Frühjahr- und Sommerkollektion die Blicke auf sich.

Lizzo komplettierte ihre Robe im Goth-Stil von Jean Paul Gaultier mit chunky Boots und schwarzem Lippenstift.

Jenseits des roten Teppichs scheint auch Kourtney Kardashian Getreideriegel gegen Zigaretten getauscht zu haben. Zumindest im modischen Sinne. Seit sie mit Drummer Travis Barker liiert ist, sieht man die 43-Jährige oft in schwarzen Outfits aus Satin, Leder oder Spitze.

Und auch das Make-up ist nun um einiges düsterer, als man das vom «Keeping Up With The Kardashians»-Star erwarten würde.

Auch «Wednesday»-Darstellerin Jenna Ortega scheint der Look der misanthropischen Protagonistin der Serie zu gefallen. Zur Show von Valentino wählte sie ein zartes schwarzes Spitzenkleid, das auch der Addams-Spross in einer zugeknöpfteren Version hätte tragen können.

Den kompletten «Wednesday»-Goth-Look lieferte die Schauspielerin aber zur Premiere der Netflix-Show. Mit pechschwarzem Lidschatten, zartem schwarzen Schleier und einem Kleid, das aussieht, als hätte sie es direkt aus Morticia Addams Schrank geklaut, war das Outfit modischer Mittelpunkt des Anlasses.

Jenna Ortega im Goth-Look an der Premiere von «Wednesday». IMAGO/Future Image

Das Kleid stammt aus der Sommer-Show von Versace und zeigt, dass sich auch Modeschaffende gerade eine Seite aus Wednesday Addams Styling-Buch stehlen.

Diese Modeschaffenden verzichten gerade auf Farbe

Beim französischen Label Givenchy finden sich für Herbst 2022 Outfits, bei denen mehrere Schichten aus schwarzem Stoff zum Einsatz kommen. Ein paar klobige Boots machen den Look komplett.

Bei Chloé ist mehr Understatement im Spiel, doch auch da ist eines der prominentesten Stücke das schwarze Kleid aus Leder für Herbst 2022.

Der US-amerikanische Designer Rick Owens spielt seit jeher mit der düsteren Ästhetik und ist bekannt für seine Entwürfe aus Leder. Der Modeschaffende bleibt seinem Look im Sommer …

… wie auch im Herbst und Winter treu.