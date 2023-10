Alle Skandale: Lösen sich mit Jadas Buch ihre Ehedramen mit Will Smith?

1 / 4 Die Beziehungsprobleme zwischen Will und Jada Pinkett Smith stehen schon seit Jahren in der Öffentlichkeit. Getty Images Kürzlich verriet Jada in einem Interview jedoch, schon seit sieben Jahren von Will getrennt zu sein. Getty Images Jetzt nahm er in einem Brief Stellung dazu. Getty Images for AFI

Beantwortet Jada Pinkett Smith (52) in ihrem Buch alle offenen Fragen zu ihrer Beziehung mit Will (55)? Oder tauchen nach der Veröffentlichung von «Worthy» am Dienstag noch viel mehr auf? Schon jetzt sind einige Details aus dem Buch durchgesickert. Was bereits bekannt ist:

Jadas Affäre

Ende Juni 2020 offenbarte US-Musiker August Alsina (31) in einem Radiointerview, dass er mit der Erlaubnis von Will eine Affäre mit Jada hatte . Jada stritt die Behauptung damals zunächst ab. Später gestand sie in einem «Red Table Talk», dass sie während einer Ehepause tatsächlich eine Affäre mit Alsina hatte. Der Musiker war vor der Beziehung mit Jadas Sohn Jaden befreundet. Alsina und Jada haben sich so näher kennengelernt und entwickelten laut Jada schnell eine enge Freundschaft. Da das Ehepaar zu dieser Zeit bereits getrennt lebte, ließ sie sich auf die Affäre ein. Damals meinten Jada und Will, während ihrer Auszeit realisiert zu haben, dass sie doch zusammengehören.

Der Oscar-Skandal

Vor eineinhalb Jahren ohrfeigte Schauspieler Will Smith Komiker Chris Rock (58) auf der Oscar-Bühne, nachdem dieser einen Witz über Jada Pinkett Smiths kahl rasierten Kopf gemacht hatte. Als er auf seinen Platz zurückgekehrt war, rief er zwei Mal: «Nimm den Namen meiner Frau nicht in dein verdammtes Maul!» («Keep my wife’s name out your fucking mouth!»). Jada selbst verriet neulich, dass sie zuerst selbst dachte, es handle sich bei der Ohrfeige um einen Sketch. Später wurde entschieden, dass Will für sein Fehlverhalten die nächsten zehn Jahre nicht an den Oscars erscheinen darf. Er kann immer noch für einen Oscar nominiert werden und diesen gewinnen, jedoch könnte er ihn nicht persönlich entgegennehmen.

Erst vor Kurzem verriet Jada in einem Interview mit dem People-Magazin, dass Chris Rock nach den Scheidungsgerüchten im Jahr 2016 sie angerufen habe. « Er fragte, ob er mich ausführen dürfe », erklärte sie. Auf die Frage, wie er auf die Idee komme, antwortete Rock, «Lässt du dich nicht von Will scheiden?» Danach habe sie bis zu den Oscars nicht mehr mit dem Comedian gesprochen. Sie glaubt, das Missverständnis trug zu Wills Aussetzer bei, angesprochen hat er es aber nie.

Jada und 2Pac

Mitte der 80er-Jahre lernten sich Jada Pinkett Smith und Rap-Legende 2Pac an einer Kunstschule in Baltimore kennen. Bis zu Pacs Tod im Jahr 1996 waren die beiden eng befreundet. So eng, dass es immer wieder zu Beziehungsgerüchten kam. Will Smith war noch nie begeistert von der gemeinsamen Vergangenheit der beiden und gestand in seinen Memoiren seine Eifersucht: «Am Anfang unserer Beziehung wurden meine Gedanken durch ihre Verbindung gequält.» Nun gab Jada jedoch in einem Interview mit Rolling Out bekannt, dass es trotz einer sehr engen Verbindung nie zu einer Beziehung gekommen sei. «Es gab keine Chemie zwischen uns. Es war diese freundschaftliche Liebe, glaubt mir», erklärt die 52-Jährige.

Seit sieben Jahren heimlich getrennt

Für ihr Buch «Worthy», welches am 17. Oktober erscheint, führte Jada ein Interview mit dem People-Magazin. Sie erzählt, dass sie und Will vor der Oscarverleihung bereits sechs Jahre lang getrennt waren. Und dennoch: «Wir haben wirklich viel zusammen gemacht. Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie das für uns aussieht.» Zur Zeit der Oscars wären sie noch nicht bereit dazu gewesen, diese Information mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Zu den überraschenden Neuigkeiten nahm Will in einem Brief an die New York Times Stellung. Darin erklärt er, das Buch seiner Frau habe ihn «wachgerüttelt» und ließ ihn realisieren, dass Jada ein «Leben am Rande des Abgrunds geführt» habe. Er sehe sie jetzt «belastbarer, klüger und mitfühlender» als zuvor. «Wenn man mehr als die Hälfte seines Lebens mit jemandem zusammen ist, stelle sich eine Art emotionale Blindheit ein», schrieb Will. «Und man verliert nur allzu leicht die Sensibilität für die versteckten Nuancen und subtilen Schönheiten.»

