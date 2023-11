Allergietherapie: Zahnpasta soll Erdnussallergie einfach wegputzen

Diese können bei Allergikerinnen und Allergikern schon in geringsten Mengen so starke Symptome hervorrufen, dass ein Besuch beim Arzt unausweichlich ist.

Was den einen das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, löst bei anderen Panik aus: Denn Erdnüsse enthalten eine Vielzahl Allergene.

Eine Erdnussallergie kann mithilfe einer oralen Desensibilisierung behandelt werden . Dabei erhalten die Betroffenen über einen bestimmten Zeitraum ein Medikament, das geringe Mengen Erdnussproteine enthält. Unter ärztlicher Kontrolle wird die Dosis kontinuierlich gesteigert, damit sich der Körper nach und nach an die für ihn gefährlichen Stoffe gewöhnt.

Was haben die Forschenden entwickelt?

Ausgehend von dieser Methode haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) eine neue Zahnpasta entwickelt, die kleine Mengen allergener Erdnussproteine direkt in den Mund abgibt, während man sich die Zähne putzt.