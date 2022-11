Costa Rica : «Alles Menschenmögliche getan» – Suche nach Schaller-Flugzeug beendet

Auf dem Weg von Mexiko nach Costa Rica stürzte der Businessflieger von Rainer Schaller ins Meer. Mit an Bord war seine Familie.

1 / 6 Rainer Schaller gründete 1996 die Fitness-Kette «McFit». REUTERS Er stürzte am 21. Oktober zusammen mit seiner Familie vor der Küste Costa Ricas ab. AFP/Ina Fassbender Am 22. Oktober entdeckten costaricanische Rettungskräfte zwei Leichen vor der Küste von Limón. Guardia Costera

Gut eineinhalb Wochen nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs mit dem deutschen Unternehmer Rainer Schaller an Bord haben die Behörden in Costa Rica am Dienstag die Suche nach Vermissten endgültig beendet.

Nach «elf Tagen kontinuierlicher Arbeit» hätten die beteiligten Institutionen die Suche eingestellt, da «keine weiteren Beweise gefunden wurden», sagte der stellvertretende costaricanische Minister für öffentliche Sicherheit, Martín Arias, in einem für die Presse bestimmten Video. «Wir haben alles Menschenmögliche getan», so Arias.

Dem Minister für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres, zufolge empfingen die Behörden am Dienstag die Familie eines der Todesopfer des Unglücks und begleitete sie an den mutmaßlichen Absturzort. Die im Süden Mexikos gestartete Privatmaschine war nach Angaben der costaricanischen Behörden am 21. Oktober auf dem Weg zum Flughafen der Provinz Limón abgestürzt, nachdem der Kontakt zu ihr abgebrochen war.

Zwei Leichen gefunden

Die Suchmannschaften entdeckten im Meer nahe der Absturzstelle später die Leichen eines Erwachsenen und eines Kindes, deren Identität bisher nicht bekanntgegeben wurde.

Nach dem Absturz hatten die Behörden des zentralamerikanischen Landes bestätigt, dass sich der 53-jährige Schaller, Gründer der Fitnessstudio-Kette McFit, sowie Angehörige an Bord der am Freitag verunglückten Maschine befanden. Demnach waren außer Schaller und seiner 44-jährigen Partnerin ein weiterer 40-jähriger Deutscher sowie zwei Kinder und der 66 Jahre alte Pilot an Bord.

Schaller hatte in den 90er Jahren die Fitness-Kette McFit gegründet und war mit den Studios zum Millionär geworden. Später war er auch als Veranstalter der Technoparty Loveparade tätig.