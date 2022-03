Vollgas! : Alles über den Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpass

Ein «Mario Kart 9» hat Nintendo bisher nicht angekündigt, der neue «Booster-Streckenpass» macht aber aus Teil 8 beinahe ein neues Racing-Game.

Alte Kurse mit neuen Überarbeitungen

Besonders beeindruckt, mit welcher Liebe zum Detail Nintendo die Auswahl der Strecken in Hinsicht auf Abwechslung getroffen hat. So rast man im «Paris-Parcours» an einem wunderschön gestalteten Eiffelturm vorbei, die «Tokio-Tempotour» begeistert mit bildhübschen Pagoden und der «Pilz-Pass» sorgt mit einer gewundenen Küstenstraße samt toller Weitsicht für Nervenkitzel. Cool: Manche Strecken, die in mehreren Ablegern vorkamen, zeigen die Highlights aller Game-Versionen an.