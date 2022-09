Italienische Parlamentswahlen : Allianz um rechtsextreme Meloni gewinnt Wahl in Italien

Italien steht vor einer politischen Zeitenwende – mit noch ungewissen Folgen für Europa: Der Block der radikalen Rechten um Giorgia Meloni hat die Wahl laut Hochrechnungen gewonnen.

1 / 3 Die neue Ministerpräsidentin Italiens steht wohl fest: Giorgia Meloni von der rechten Partei «Brüder Italiens». AFP Die Postfaschistin setzte sich gegen Enrico Letta von der Partei «Partito Democratico» durch. REUTERS Die 45-Jährige ist die erste Frau an der Spitze von Italien. REUTERS

Italien steht vor einem scharfen Rechtsruck: Bei der Parlamentswahl hat sich nach vorläufigen Ergebnissen das Lager der radikalen Rechte durchgesetzt. Stärkste Kraft wurden die Fratelli d’Italia (Brüder Italiens) um Giorgia Meloni, die nun Chefin der ersten ultrarechten Regierung in Italien seit dem Zweiten Weltkrieg werden könnte. Während ihre Verbündeten in Europa jubelten, blickten viele nicht zuletzt angesichts Melonis vorangegangener Kritik an «Brüsseler Bürokraten» und ihren Verbindungen zu rechten Politikern mit Sorge nach Rom.

Dort bemühte sich Meloni in ihrer Siegesrede in der Parteizentrale ihrer Fratelli um einen gemäßigten Ton. Sollte sie mit der Bildung der nächsten Regierung beauftragt werden, werde sie danach streben, das Land zu einen, erklärte Meloni. «Wenn wir dazu aufgerufen werden, diese Nation zu regieren, dann werden wir es für alle tun, wir werden es für alle Italiener tun und wir werden es mit dem Ziel tun, die Menschen (dieses Landes) zusammenzubringen.» Dies sei die Zeit, verantwortungsbewusst zu sein, ergänzte Meloni. Für Italien und die Europäische Union sei die Lage aktuell «besonders komplex».

Zugleich machte Meloni deutlich, dass sie den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung bei sich sieht. «Italien hat uns gewählt», betonte die 45-Jährige. Man werde das Land nicht verraten. Das Mandat zur Regierungsbildung müsste nun Staatspräsident Sergio Mattarella erteilen.

Für die Wahl am Sonntag ging Melonis Partei eine Allianz mit der rechtspopulistischen Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und der konservativen Forza Italia des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi ein. Hochrechnungen zufolge kamen die Fratelli d’Italia auf rund 25,7 Prozent der Stimmen – nach 4,4 Prozent bei der letzten Wahl vor vier Jahren. Salvinis Lega erhielt diesmal 8,6 Prozent der Stimmen – also fast weniger als die Hälfte des Stimmenanteils von 2018. Forza Italia lag bei rund acht Prozent. Der ärgste Rivale der Fratelli, der sozialdemokratische Partito Democratico des ehemaligen Ministerpräsidenten Enrico Letta, kam am Sonntag auf rund 19,3 Prozent der Stimmen.

Melonis Partei hat Wurzeln in der neofaschistischen Bewegung. Einer der Mitgründer wurde gesehen, wie er auf einem Begräbnis den faschistischen Gruß zeigte – was er bestritt. Im Wahlkampf hat Meloni versichert, sie sei «keine Gefahr für die Demokratie». Sie hat die Brüsseler EU-Bürokratie kritisiert und den rechtsnationalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban verteidigt, nachdem die EU-Kommission empfohlen hatte, Ungarn wegen demokratischer Defizite und Korruptionsvorwürfen mehrere Milliarden Euro zu sperren.

Wahlbeteiligung in Italien auf Rekordtief

Streitpunkt in einer rechten Regierung könnte die Politik im Ukrainekrieg werden. Meloni unterstützt Waffenlieferungen an die Ukraine, damit sich das Land gegen russische Truppen verteidigen kann. Ihr voraussichtlicher Regierungspartner Berlusconi hat sich immer wieder bewundernd über den russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert. Salvini lief mit Pro-Putin-T-Shirts herum und lehnte die Sanktionen gegen Russland ab. In der Schlussphase des Wahlkampfs kritisierte er dann jedoch russische Grausamkeiten in der Ukraine.

Rund 51 Millionen Italienerinnen und Italiener waren am Sonntag aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Die Wahlbeteiligung fiel auf ein neues Rekordtief: 64 Prozent der Wählerinnen und Wähler machten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. 2018 waren es 73 Prozent, was damals als Rekordtief galt. Trotz existenzieller Krisen wie der vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine angeheizten Inflation durch drastisch gestiegene Energiepreise sahen Meinungsforschungsinstitute eine Politikmüdigkeit: Seit der letzten Wahl hat es in Rom drei Regierungen gegeben. Die Wahl ist um sechs Monate vorgezogen worden, nachdem die Regierung des populären Ministerpräsidenten Mario Draghi im Juli auseinandergebrochen war.