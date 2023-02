Ausgesetzt: Alligator taucht mitten in Brooklyn auf – «er stand unter Kälteschock»

Die Parkwärter tauften das ausgesetzte Tier «Godzilla» und brachten es zur Behandlung in einen Zoo in der Nähe des Fundorts.

Am 19. Februar 2023 fingen Wärter des Prospect Parks im New Yorker Vorort Brooklyn einen Alligator ein.

Wärter des Prospect Parks im New Yorker Vorort Brooklyn trauten ihren Augen nicht, als sie am Sonntag einen 1,5 Meter langen Alligator in der Nähe eines kleinen Sees entdeckten. Das eigentlich in den Everglades heimische Tier tauchte mit in der Großstadt auf – wie sich herausstellte, war das kranke Tier kurz zuvor von einer unbekannten Person im Park ausgesetzt worden.