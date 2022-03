Radsport : Alpecin steckt 13 bis 20 Millionen in Radteam

Alpecin machte am Freitag konkrete angaben für einen Einstieg in den Elite-Radsport. Ob die Schleck-Brüder und weitere RadioShack-Fahrere kommen, ist noch nicht bekannt.

Och die Schleck-Brüder und andere RadioShack-Fahrer zum zukünftigen Alpecin-Team gehören werden, steht noch in den Sternen.

Großzügig gerechnet wird im Unternehmen schon länger, auch wenn die Zeit für den Lizenz-Antrag des neuen Alpecin-Radteams immer knapper wird. Ein Jahresetat von «13 bis 20 Millionen Euro» seien angedacht, verkündete Jörn Harguth, der Vertriebsleiter der Pharma- und Kosmetikmarke am Firmensitz in Bielefeld. «Wenn man die ProTour in drei Kategorien einteilt, müsste man für ein erstklassiges Team schon 13 bis 20 Millionen Euro rechnen. Das Mittelfeld liegt bei zehn Millionen - aber Mittelfeld ist nie erstrebenswert», sagte Harguth der Nachrichtenagentur dpa.