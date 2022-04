«The Poison Squad»: Als 12 Männer im Namen der US-Regierung wissentlich Gift aßen

In dem zunächst als «hygienische Tischversuche» bezeichneten Projekt ging es darum, mittels Versuchen mit umstrittenen Lebensmittelkonservierungsmitteln am Menschen festzustellen, ob diese sicher verwendet werden können oder nicht. (Im Bild: Chemiker Harvey W. Wiley im Labor)

Was aussieht wie ein gut besuchtes Restaurant war in Wirklichkeit der Ort eines folgenreichen Experiments, das US-Chefchemiker Harvey Wiley Anfang des 20. Jahrhunderts in Washington durchführte.

Wann immer die zwölf Männer (siehe Box) im Keller des US-Landwirtschaftsministeriums in Washington zum gemeinsamen Essen zusammenkamen, wussten sie, was sie erwartete: Ein köstliches Mehrgang-Menü – und Gift. Nur um welches es sich handelte und in welchem Gang dieses enthalten war, wussten sie nicht. So sah es das Experiment, in das sie eingewilligt hatten, vor.