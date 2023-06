Abzocke auf Mykonos: Als der Familienvater die Rechnung serviert bekommt, kippt die Stimmung

Die griechische Insel Mykonos ist ein Hotspot für die Schönen und Reichen. Unzählige Fußballstars und andere Promis verbringen dort ihre Sommerferien. In den Buchten reihen sich Yachten an Yachten. Eine britische Familie verbrachte ihre Ferien ebenfalls auf Mykonos. Wie der Familienvater auf Reddit schreibt, sei er in einem Restaurant abgezockt worden. Das Mittagessen der Familie kostete satte 360 Euro. Über den Tisch gezogen wurde er laut eigener Aussage am Strand von Platis Gialos.