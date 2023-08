Werder Bremen: Als Fußball-Fans das Video schauen, sehen sie Stefan Raab

Der deutsche Fernseh- und Musikproduzent, Musiker, Entertainer, Unternehmer, Fernsehmoderator und Komiker Stefan Raab hat 2015 seine aktive Fernsehkarriere beendet. Seither tritt er nur noch höchst selten in der Öffentlichkeit auf. Auch über sein Privatleben ist der Öffentlichkeit nur wenig bekannt.

Es ist der Zeugwart

Auf Youtube ist nun ein Video aufgetaucht, dass die Fans des 56-Jährigen in helle Begeisterung versetzt. Darauf zu sehen sind Spieler des deutschen Fußball-Bundesliga-Vereins Werder Bremen im diesjährigen Trainingslager im österreichischen Zillertal. Während zwei Spieler einen Mannschaftskollegen in den Pool werfen, befindet sich ein Mann bereits im Wasser, der Stefan Raab zum Verwechseln ähnlich sieht. Was jedoch nicht ganz ins Bild passt: Stefan Raab ist ein grosser Anhänger des 1. FC Köln.