WM 2022 : Als Gruppenletzter muss Deutschland für den WM-Verbleib gegen Costa Rica gewinnen

Ein Fan jubelt vor dem Start des Fußballspiels der WM-Gruppe E in Katar 2022 zwischen Costa Rica und Deutschland.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beginnt im letzten Gruppenspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Costa Rica ohne Niclas Füllkrug im Angriff. Bundestrainer Hansi Flick hält an dem Bremer am Donnerstagabend in Al-Chaur trotz dessen Tor beim 1:1 gegen Spanien als Joker fest.