Mandy Minella : «Als hätte ich zwei Päckchen geraucht»

Für Mandy Minella sind die diesjährigen Australien-Open die letzten ihrer Karriere. Im «L'essentiel»-Interview sprach sie über die besonderen Bedingungen vor Ort.

L'essentiel : Sie haben heute alarmierende Nachrichen aus Melbourne getwittert? Wie ist die Lage in Australien?

Mandy Minella: Es ist ziemlich katastrophal und wirklich gefährlich. Die Regierung hat die Menschen aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Schulen, Kindergärten sind geschlossen. Es ist gefährlich für die Kinder, aber den Australian Open ist das offensichtlich egal.

Haben Sie was von den Organisatoren gehört?

Wenn man nach draußen geht, kann man kaum atmen. Ich fühle mich, als hätte ich seit heute Morgen zwei Schachteln Zigaretten geraucht. Du spürst es bei jedem Atemzug. Wir sind in dem Haus, das wir mit Freunden gemietet haben. Wir bleiben drinnen bei den Kindern.

Ja, sie musste aufgeben, weil sie nicht atmen konnte. Sie hat gehustet. Wir wussten, dass so etwas passieren würde. Diese Leute haben keine Ahnung, wie es ist, mit einem Puls von 160 unter diesen Bedingungen zu spielen. Und es geht nicht nur um die Spieler. Heute Morgen wurde ein kleiner Balljunge nach vier Spielen herausgenommen.

Ja, wir wissen nicht, wie es sein wird. Auch die Auswirkungen in den nächsten Jahren sind uns nicht bekannt. Ich habe schon verschmutzte Städte gesehen. Aber es hat einen Grad erreicht, den ich noch nie zuvor erlebt habe. Die Leute husten und erbrechen. Ich denke wirklich viel darüber nach und man kann sich gar nicht richtig auf sein Spiel fokussieren. Es ist eine beängstigende Situation. Man sollte die Spiele verschieben oder so viele Matches wie möglich in den wenigen überdachten Arenen stattfinden lassen. Wir reden hier auch nicht mehr über Tennis, es geht über den Sport hinaus. Die Zuschauer können entscheiden, ob sie kommen oder nicht, aber viele Leute haben keine Wahl. Die Picker, die Linienrichter...