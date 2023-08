«Mein Lokal, Dein Lokal»: «Als hätte man Michelin-Guides zu Besuch» – Kim erzählt über die Zeit beim Dreh

LUXEMBURG/GRUND – Kim Mathekowitsch ist Inhaberin der «Brasserie Abtei» in Luxemburg-Stadt. In der aktuellen Woche ist sie eine von fünf Kandidaten bei der KabelEins-Show «Mein Lokal, Dein Lokal». Zusammen mit L'essentiel erinnert sie sich an die Aufnahmewoche im Mai zurück.

1 / 2 Auch wenn es vor der Kamera zwischen Kim und Jan zu der einen oder anderen Auseinandersetzung kam, verstanden sie sich hinter der Kamera doch ganz gut. Kim Mathekowitsch Die Dreharbeiten waren anstrengend aber «wir haben viel gelacht». Kim Mathekowitsch

Sie war die erste Kandidatin der Woche und hatte somit eine zusätzliche Hürde zu überwinden. Mit uns hat Kim Mathekowitsch, Inhaberin der «Brasserie Abtei», über ihre Zeit bei der KabelEins-Kochshow «Mein Lokal, Dein Lokal» gesprochen.

Die Gastronomin stellt gleich zu Beginn klar, dass sie eventuell etwas dünnhäutig rübergekommen sei, da sie gesundheitlich nicht ganz fit war: «Mit 40 Grad Fieber ist man nach einiger Zeit ganz froh, wenn der Tag vorbei ist», erklärt sie. Aber es sei eben eine Unterhaltungsshow, wie sie immer wieder betont, da ist es auch gut, wenn nicht immer alles nur rosig sei. Und sind wir mal ehrlich, die Zankereien zwischen der Blondine und ihrem Konkurrenten Jan amüsieren uns doch alle prächtig. «Es wurde aber auch einiges anders dargestellt, und einige Sachen wurden einfach weggelassen. An meinem Tag hatte ich eine Diskussion mit Ben bezüglich des Beilagensalats, diese wurde jedoch nicht ausgestrahlt. Meine Bemerkung, sein Salat hätte nicht zu meinem Gericht gepasst, konnte zwei Tage später somit nicht richtig zugeordnet werden.»

So sei es zum Beispiel auch schwierig gewesen, eine objektive Bewertung zu treffen, da zwei Restaurants am Drehtag im Hochbetrieb, eins im normalen Betrieb lief und zwei geschlossen hatten. «Natürlich ist es fordernder, wenn noch andere Gäste da sind.» Bereits Wochen im Vorfeld sei der Laden für den Tag ausgebucht gewesen und musste sich somit mussten sich die Gastronomin und ihr Team einer doppelten Belastung stellen. «Es fühlte sich an, als hätte man Michelin-Guides zu Besuch», erinnert sie sich.

«Wir haben viel gelacht» Kim Mathekowitsch

Ihre kritische Art erklärt Kim wie folgt: «Ich war die Erste in der Runde, die antreten sollte und wurde da auch ordentlich auseinandergenommen. Warum soll ich den anderen dann mit der rosaroten Brille gegenübertreten?» Die Anschuldigung seitens Süsser, sie würde übertreiben, weist sie auch entschieden von sich: «Mein Parfait war halt innen noch vereist, wenn er es nicht probiert hat, kann er das nicht beurteilen.» Auch was das Meringe-Dessert angeht, bestätigt sie: «Im Normalfall würde man das nie so hinbekommen. Klar kann man die einzelnen Komponenten morgens vorbereiten. Aber habt ihr schon einmal eine Meringue in den Kühlschrank gepackt? Das geht nicht.» Es sei die filigrane Zusammensetzung am Ende, die sie im Normalbetrieb anzweifelt.

Trotz der Kritik bereut sie die Teilnahme nicht. «Generell war die Stimmung gut, wir haben viel gelacht», behauptet die 37-Jährige, «es ist eben eine Show.» Auf die Frage, wem sie den Sieg am meisten gönnen würde, entgegnete sie sofort «Chris! Er steht selbst in der Küche und ist auch menschlich eine sehr angenehme Person.» Aber auch Sandra würde sie als Siegerin sehen: «Sie gibt sich sehr viel Mühe.»