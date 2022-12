Brand in Kayl: «Auf dem Dach dachte ich, meine Familie ist tot»

KAYL – Tom hat mit seiner Familie im Dachgeschoss des Gebäudes gewohnt, das vor einer Woche abgebrannt ist. Er erzählt von der Horrornacht, einer maroden Wohnung und richtet einen Appell an Menschen in gleicher Situation.

1 / 7 Am vergangenen Dienstag gegen 3 Uhr wurden die sechs Familienmitglieder von Geräuschen aus der unteren Wohnung geweckt L'essentiel L'essentiel/Marion Mellinger L'essentiel

Toms* Hände zittern, Spuren des Brandes, der am vergangenen Dienstag im Gebäude in Kayl, in dem seine Familie lebte, ausgebrochen war. Auch seine Familie hat Verletzungen davongetragen, die tiefsten Wunden sitzen aber in den Köpfen. «Letzte Nacht ist meine kleine Schwester schreiend aufgewacht», erzählt er. Tom gehört zu einer Einwandererfamilie, unter ihnen sei er der einzige Erwachsene, der die Sprache spreche, sagt er. Die Last der Formalitäten liege alleine auf seinen Schultern. Seit dem Brand habe er mehrere Kilo abgenommen. Wenn jemand bei ihm sei, sei alles in Ordnung, aber sobald er jemanden aus seiner Familie nicht sehe, gerate er in Panik.

Geräusche aus der unteren Wohnung hätten die sechs Familienmitglieder gegen drei Uhr nachts geweckt. «Wie eine Explosion. Alle fingen an zu schreien», erzählt Tom. In dem Gebäude leben sechs Familien, seine habe seit 13 Jahren im Dachgeschoss gewohnt. Der Rauch sei immer dichter geworden, bis er seine Angehörigen nicht mehr habe sehen können. «Ich bekam keine Luft mehr, schaffte es aber bis zum Fenster.» Dann sei er nach draußen. «Ich konnte meine Mutter nicht mehr schreien hören und dachte: ‹Meine Familie ist tot›». Einer Nachbarin habe er dann noch aufs Dach geholfen.

Als die Flammen den oberen Teil des Gebäudes erreicht hatten, sei er über eine schmale Feuerwehrleiter nach vorne geklettert. Dort habe er festgestellte, dass seine Familie überlebt hatte: Einer von ihnen sei vom Dach auf das drei Meter tiefer gelegene Garagendach gesprungen und habe die anderen auf der Rückseite des Gebäudes mit einer Leiter gerettet. Den Tränen nahe berichtet Tom von seiner Erleichterung – und dem Schock, als klar war, dass ein Kind in der Wohnung darunter im Krankenhaus gestorben war.

«Wir müssen wieder bei minus 500 anfangen» Tom, Bewohner des abgebrannten Hauses

Von der Unterkunft ist nur noch Asche übrig. «Die Andenken, meine Autoschlüssel, alles ist verbrannt. Ich bin ohne Schuhe aus dem Haus gegangen», sagt Tom. «Wir hatten zehn Jahre gebraucht, um das Wenige, was wir hatten, zusammenzubekommen. Jetzt fangen wir nicht wieder bei null an, sondern bei minus 500». Sein Einkommen habe er bereits großteils für das Abschleppen seines Autos und das Nachmachen der Schlüssel aufbrauchen müssen.

«Schon bevor wir einzogen, war sie in keinem guten Zustand», meint Tom. «Wir hatten keine Heizung und mussten die elektrischen Heizkörper selbst kaufen.» Die Wände seien voller Feuchtigkeit gewesen, erklärt er, und zeigt Fotos von der Decke des Wohnzimmers und Schimmelspuren. «Die Fenster waren aufgequollen und ließen sich nicht mehr schließen. Wir brachten eine Schraube an, um das Fenster festzuhalten, damit es nicht durch den Wind herunterfiel. Und im Sommer starb man vor Hitze.» Alle Bewohner hätten eine Renovierung gefordert.

«Jeder kann in so eine Situation geraten» –

Vor Jahren habe er das Sozialamt gebeten, sich ein Bild vor Ort zu machen, aber niemand sei gekommen. Er selbst lebt im Großherzogtum seit er 13 Jahre ist. Mittlerweile besitzt er die luxemburgische Staatsbürgerschaft. Bis vor Kurzem sei die Familie mit einem Gehalt ausgekommen, bis Tom einen unbefristeten Arbeitsvertrag unterschrieb. «Anderswo unterzukommen war zu teuer», sagt er. «Wir wurden nicht gezwungen, dort zu leben, aber zu sechst hatten wir keine andere Wahl.» Die Miete habe bei fast 1000 Euro gelegen. Einer seiner Freunde sagt: «Es ist eine Schande für Luxemburg, dass es noch solche Wohnungen gibt». Er befürchtet, dass seine Familie im Januar auf der Straße landen wird.

Nach vier Tagen im Hotel war die Familie vorübergehend in Esch untergebracht. Toms Arbeitgeber habe ihn unterstützt. «Ich möchte ihm danken, ebenso wie dem Mädchen, das uns an diesem Abend aufgenommen hat, aber auch meinem Nachbarn, der mir auf dem Dach Mut zugesprochen hat, und all den Menschen im Land, die uns unterstützt haben. In Kayl, Schifflingen, überall.» Besonders dankbar sei er Tania, eine Frau aus Kayl, «die alles tut, um uns zu helfen», wie Tom sagt.

Warum letztlich das Feuer ausgebrochen sei, wisse er nicht, er warte auf die Ergebnisse der Polizei. Laut Tom hat es aber keine Rauchmelder gegeben und nur der Weg übers Dach führte nach draußen. «Ich wünsche niemandem Probleme», sagt er. «Ich möchte nur, dass die Leute verstehen, dass jeder in eine solche Situation geraten kann und dass alle, die sich in einer solchen Situation befinden, sich trauen, was zu sagen. Damit so etwas nicht wieder passiert und und keiner mehr die Antwort bekommt: ‹Sie sind nicht die einzige Familie in Luxemburg, die Schwierigkeiten hat›».