Luxemburg : «Als ob das Leben an der Uni jetzt endlich beginnt»

ESCH-BELVAL – Am Montag hat das Sommersemester an der Universität mit Präsenzveranstaltungen begonnen. Eine Neuheit für viele Studierende.

Für manche Studierende sind es die ersten Präsenzveranstaltungen an der Uni.

Am Montag hat das Sommersemester an der Universität begonnen. Für viele Studierende auf dem Campus in Esch-Belval ein Novum. «Wir hatten Präsenzunterricht mit einigen Professoren, die wir bisher nur über einen Bildschirm gesehen hatten, wir haben sie nicht erkannt», amüsierten sich gestern Sarah (20), Jade (21) und Aurora (23), Studentinnen der französischen Sprache und Literatur.