«Heem.lu»-Affäre: «Als Pfleger können wir die Menschen nicht einfach im Stich lassen»

Das Pflegedienstnetzwerk Heem.lu wird derzeit wegen mutmaßlichen Betrug in Höhe von mindestens 2,5 Millionen Euro ermittelt.

Die rund 50 Mitarbeiter des Pflegedienstnetzwerks «Heem.lu» warten noch immer auf ihr Gehalt für Februar. Die Anzahl der krankgeschriebenen Personalmitglieder steigt weiter an. Dennoch bleibt ein Teil der Pflegekräfte trotz Erschütterung weiterhin bei ihren Patienten im Einsatz. Ihr Geschäftsführer sitzt seit vergangenem Mittwoch im Rahmen von Ermittlungen wegen mutmaßlichen Betrugs in Höhe von 2,5 Millionen Euro in Untersuchungshaft.