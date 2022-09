Im Jahr 1976: Als Queen Elizabeth II. nach Luxemburg kam

Die Königin von England bei einem Spaziergang auf der Corniche oder mit einem Bauhelm auf dem Kopf in einer Fabrik der Arbed (heute ArcelorMittal). Diese Bilder der heute verstorbenen Monarchin sind über 45 Jahre alt. Vom 8. bis 12. November 1976 besuchte sie das Großherzogtum, unter anderem an der Seite des damals regierenden Großherzogs Jean.

In den 70 Jahren ihrer Regentschaft hat Elizabeth fast 140 Länder besucht. Der ein oder andere mag sich noch an ihren Ausflug nach Vianden, an ihre Rede beim offiziellen Abendessen im Palast oder an die Einweihung des Denkmals zu Ehren des Künstlers Henry Moore erinnern.