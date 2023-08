Tierprozesse: Als Schweine wegen Mordes vor Gericht gestellt und gehängt wurden

1 / 9 Ein Schwein vor Gericht? Was hier wie eine Karikatur wirkt, war im Mittelalter laut Historikern Realität. Wikimedia Commons / Public Domain, Abb. aus «Chambers Book of Days» In Prozessen wurde für Recht und Ordnung gesorgt – auch im Tierreich. Die Schweine waren dabei die prominentesten kriminellen Tiere. unsplash Grund dafür war, dass die Schweine im Mittelalter sehr verbreitet waren. Sie lebten oft unter dem gleichen Dach wie Menschen und liefen auf der Straße herum. unsplash

Im Zweifel für den Angeklagten? Historische Aufzeichnungen belegen, dass im Mittelalter in Europa Schweinen und anderen Tieren wegen Mordes oder anderer krimineller Taten der Prozess gemacht wurde. Sie erhielten sogar Anwälte, die sie repräsentierten. Auch in der Schweiz gab es solche Tierprozesse.

Wieso ausgerechnet Schweine?

Tierprozesse sind laut Historikern in verschiedensten Archiven, Akten und anderen Dokumenten belegt. Ob Schweine oder anderes Vieh: Die Tiere wurden zwischen dem 13. und 17. Jahrhundert mehrmals vor Gericht gestellt. Schweine gerieten am häufigsten in Konflikt mit dem Gesetz, denn im Mittelalter waren die Nutztiere in den Straßen viel präsenter und teilten sich mit Bauern oft auch ein Dach.

Durch diesen engen Kontakt kam es zwischen Schwein und Mensch zu vielen Konflikten. Es war laut Historikern nicht selten, dass die Schweine ihre Besitzer oder kleine Kinder in ihrer Umgebung angriffen. So fanden zum Beispiel im Jahr 1408 in Frankreich zwei ungewöhnliche Gerichtsverhandlungen statt: In Pont-de-l’Arche und Saint-Mihiel wurden Schweine, die beschuldigt wurden, Kinder getötet zu haben, zur Strafe erhängt, schreibt der Historiker Michel Pastoureau.

Die Exekutionen wurden als grausam beschrieben: Dem schuldig gesprochenen Schwein wurde zunächst ein Bein ausgerissen, bevor es am Hinterbein am Galgen aufgehängt wurde. Dort erlitt es einen langsamen Tod beim Ausbluten. Die anderen Schweine mussten die Hinrichtung mitansehen. Die Bewohner erhofften sich, dass sie dadurch von weiteren Straftaten abgeschreckt werden.

Sollte man Tieren den Prozess machen? Ja, sie haben die gleichen Rechte verdient wie wir. Ja, nicht wie bei Menschen, aber Tiere verdienen Gerechtigkeit. Nein, das ist nur Tierquälerei. Nein, das ist absolut unnötig.

Im Mittelalter waren die Menschen oft machtlos gegen Insektenplagen wie die Maikäfer. Damals gab es noch keine Bekämpfungsmethoden mit Pestizid oder anderen Mitteln, wie wir sie aktuell bei den Japankäfern erleben . Den Maikäfern wurde im Jahr 1478 in der Schweiz ein historischer Prozess gemacht. Laut Chronisten verursachte der Maikäfer Ende des 15. Jahrhunderts erhebliche Schäden in und um die Stadt Bern. Die Herren der Stadt beschäftigten sich intensiv mit dem Problem und fanden keine Lösung, daher wandten sie sich in ihrer Not an den Bischof von Lausanne.

Dieser beauftragte die Priester vor Ort, die Käfer zur Abwanderung in entlegene Gebiete zu ermahnen, wo sie keinen Schaden anrichten. Die Schädlinge fraßen sich aber weiter durch die Berner Landwirtschaft. Die gläubigen Berner fürchteten die Insektenplage danach als Strafe Gottes. Wenig später wurde den Maikäfern und Engerlingen am Gerichtshof des Bischofs in Lausanne der Prozess gemacht. Beide Seiten wurden mit Anwälten vertreten, auch die angeklagten Maikäfer. Der Prozess soll dann schließlich 1479 mit der Verbannung der Käfer aus der Region geendet haben. Danach gab es vom Richter grünes Licht für die Vernichtung der Käfer, er stellte dafür einen Trupp zusammen, der der Exekution nachkam.

Wieso waren Tiere vor Gericht?

Die Gründe für die Prozesse gegen Schweine und andere Tiere sind nicht vollständig geklärt. Es wird vermutet, dass die Menschen im Mittelalter glaubten, dass Tiere die gleichen moralischen Standards haben wie Menschen. Daher wurden Tiere, die Verbrechen begangen haben, auch vor Gericht gestellt und verurteilt. Diese Prozesse sollten in chaotischen Zeiten auch im Tierreich Recht und Ordnung repräsentieren.