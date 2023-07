Elf Mal verhaftet: Als sie ihre Verbrecherfotos postete, gewann Rayanna (23) viele Fans

Unter einem geposteten Foto kommentiert sie: «Dieses ist mein Lieblingsfoto. Ich habe ein Auto gestohlen, es zu Schrott gefahren und es dann zurückgebracht.» Die Polizei sei dann zu ihrer College-Unterkunft in Stanford gekommen und habe ihr gesagt, sie hätte Videoaufnahmen, die ihre Schuld beweisen würden. Sie habe direkt alles abgestritten, bis die Polizisten das Outfit, welches sie in dem Video trug, aus ihrem Schrank holten: «Ich konnte meinen Mund kaum mehr schließen und wusste nicht, was ich sagen soll. Ich wurde auf ganzer Linie entlarvt.»