Mont-Saint-Martin: «Als wir unser zerstörtes Rathaus gesehen haben, haben wir alle geweint»

«Wie sollen wir die Dienste für die Bevölkerung sicherstellen? Es ist eine Katastrophe, mir tut das Herz weh, wenn ich das alles sehe», sagt eine Rathausangestellte von Mont-Saint-Martin. Seit 30 Jahren arbeitet sie dort. Der Bürgermeister der Grenzstadt, Serge De Carli, und Vertreter der umliegenden Gemeinden haben sich symbolisch vor dem Gebäude versammelt, das am Freitag – der vierten Krawallnacht in Frankreich – verwüstet worden war.

Vor Kurzem ist De Carli unter Personenschutz gestellt worden. «Ich hätte mir nie in meinem Leben vorstellen können, dass ich so etwas erleben würde», sagt er. «Nichts, was hier passiert ist, ergibt irgendeinen Sinn. Es entehrt das Andenken an den jungen Nahel». Die Verwüstung trifft die Gemeinde bis ins Mark. «Als wir den Zustand unseres Rathauses gesehen haben, haben wir alle geweint», sagt eine Gemeindeangestellte. «Sie schießen sich selbst in den Fuß», fügt sie hinzu, «für sie arbeiten wir doch täglich.» Einem anderen Gemeindevertreter ist nichtmal nach Sprechen zumute. «Es tut mir leid, aber das alles bringt mich zum Heulen», sagt er während ihm erneut die Tränen kommen.