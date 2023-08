Ausgesetztes Baby: «Als wir vorbeigingen, wurde mein Hund unruhig und bellte»

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Hund entscheidend zur Rettung eines ausgesetzten Neugeborenen beiträgt – bereits Ende Juli fischte ein Streuner in der libanesischen Stadt Tripoli ein Baby aus dem Müll und lief damit auf die Straße. Ähnlich ereignete es sich am vergangenen Samstag in der süditalienischen Stadt Taranto in der Provinz Apulien. Eine Frau ging morgens mit ihren beiden Hunden Gassi, als eines der Tiere, ein Pitbull, plötzlich unruhig wurde. Er bellte und fing an, sich in Richtung der Müllcontainer zu bewegen, die am Straßenrand standen.