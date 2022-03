Kontroverser Look : «Als würden Models an Unterhosen schnüffeln»

Geht es nach der Show von Dion Lee an der New York Fashion Week, so sagen wir den Gesichtsmasken noch lange nicht adieu.

Seit dem 17. Februar sind Masken in den meisten Orten der Schweiz passé. Doch geht es nach der Vision von Dion Lee an der New York Fashion Week, begleiten uns die Gesichtsbedeckungen noch für eine Zeit. Der australische Designer zeigte an seiner Show für Herbst und Winter 2022 Stringtangas als Gesichtsmasken.

«Ich habe mich mit der Idee von architektonischen Fassaden und Masken beschäftigt», sagt Dion Lee zum Magazin «WWD» über seine Kollektion. «Offensichtlich auch mit dem Einfluss der Gesichtsverhüllungen dieser Zeit – mit dem Gefühl, dass sie in gewisser Weise Teil der eigenen Identität werden.»

« Der String ist an Kleidern und Gesichtern ein Thema »

Dion Lees Vorschlag zur Gesichtsverhüllung kommt dabei nicht bei allen an. Auf Twitter lästert ein User: «Sieht aus, als würden die Models an Unterhosen schnüffeln.»

Andere wittern dabei einen Trend, denn Dion Lees Präsentation ist nicht die einzige Show an der New York Fashion Week, bei der Tangas ein Thema waren. Julia Fox trägt bei der Show des New Yorker Labels LaQuann ein Kleid mit Cut-Outs, das der Form eines Tangas ähnelt.

Und wir erinnern uns: Schon letzte Saison sahen wir Influencerinnen und Stars mit offensichtlichem String. «Der String ist auf Kleidern und sogar auf Gesichtern ein Thema!», kommentiert eine Twitter-Userin:

Wer trägt den Trend zuerst?

In der Modewelt ist Dion Lee unter anderem für seine Kleidungsstücke mit prominenten Cut-Outs und seine Korsetts bekannt. In der gehypten TV-Show «Euphoria» trägt die Figur Maddy eine von Lees Korsagen – die Suchanfragen dafür schnellten darauffolgend laut «Elle» um 890 Prozent in die Höhe.

Die Kleidungsstücke des australischen Designers sind nicht nur für Shows beliebt. Auch Stars wie Dua Lipa und Megan Fox tragen seine Entwürfe gerne für Anlässe oder Instagram-Posts.

Die einzige Frage, die noch offen bleibt ist, ob und wann wir das erste Mal so einen Gesichtstanga in der freien Wildbahn Hollywoods erspähen.