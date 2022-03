Neuer Roman der Autorin : Alte «Twilight»-Story – vertauschte Rollen

Stephenie Meyer schreibt an «Life and Death». Es sei kein wirkliches Buch, sondern möchte beweisen, dass die Story auch mit umgekehrten Geschlechterrollen funktioniert.

Stephenie Meyers neuer Roman ist laut Ansicht der «Twilight»-Erfolgsautorin gleichzeitig ein alter. Anlässlich des zehnten Jahrestages der Veröffentlichung ihres ersten Weltbestsellers «Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen» erzählte die 41-Jährige am Donnerstag auf einer Comic-Messe in New York Einzelheiten über ihr neues Buch «Life and Death». Und machte klar: Die neue Geschichte ist in Wirklichkeit eine alte.