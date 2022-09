Right Livelihood Award : Alternativer Nobelpreis geht an Ukrainische Bürgerrechtlerin

Am gestrigen Abend wurden in Stockholm die Alternativen Nopelpreise verliehen, einer davon ging an die ukrainische Bürgerrechtlerin Olexandra Matwijtschuk für ihren Einsatz für Demokratie und Rechststaatlichkeit.

Die 38-jährige Ukrainerin Oleksandra Matwijtschuk ist Vorsitzende des Center for Civil Liberties. DPA

Sie setzen sich für Demokratie, Frieden und eine Alternative zu profitorienterter Wirtschaft ein – die diesjährigen Gewinner des Right Livelihoof Awards. Der von dem Philanthropen Jakob von Uexküll gestiftete Right Livelihood Award wurde am Donnerstag Oleksandra Matwijtschuk vom ukrainischen Zentrum für bürgerliche Freiheiten, den somalischen Menschenrechtsaktivistinnen Fartuun Adan und Ilwad Elman, der venezolanischen Kooperativen-Vereinigung Cecosesola und dem Afrikanischen Institut für Energie-Governance zugesprochen.

Das Preiskomitee würdigte Matwijtschuk «für den Aufbau nachhaltiger demokratischer Institutionen in der Ukraine und die Gestaltung eines Weges zur internationalen Strafverfolgung von Kriegsverbrechen». In einer vom Preiskomitee veröffentlichten Reaktion erklärte Matwijtschuk, die Auszeichnung sei in einer sehr dramatischen Phase der ukrainischen Geschichte «eine Geste der Unterstützung im Allgemeinen, und im Besonderen für meine Arbeit.»

Auch somalische Menschenrechtlerinnen und zwei sich für faires Wirtschaften und Klimagerechtigkeit einsetzende Organisationen werden mit dem Right Livelihood Award ausgezeichnet.

Adan und Elman wurden für die «Förderung von Frieden, Entmilitarisierung und Menschenrechten in Somalia angesichts von Terrorismus und geschlechtsspezifischer Gewalt» ausgezeichnet.

Die venezolanische Vereinigung von Kooperativen, Cecossola, wurde für den Aufbau «eines fairen und kooperativen wirtschaftlichen Modells als eine robuste Alternative zur profitorientierten Wirtschaft» geehrt. Das in Uganda beheimatete Afrikanische Institut für Energie-Governance (Afiego) wurde «für den mutigen Einsatz für Klimagerechtigkeit und die Rechte betroffener Gemeinden, die durch ausbeuterische Energieprojekte in Uganda verletzt werden» ausgezeichnet.

Der seit 1980 in Stockholm verliehene Right Livelihood Award wird oft auch als Alternativer Nobelpreis bezeichnet, hat mit den eigentlichen Nobelpreisen aber nichts zu tun. Die Right-Livelihood-Stiftung ehrt damit alljährlich mutige Persönlichkeiten und Organisationen, die sich für Menschenrechte, Umwelt und Frieden einsetzen. Jeder Preisträger bekommt eine Million Schwedische Kronen (90 000 Euro) in Bar. Die Preisverleihung findet am 30. November in Stockholm statt.