Volkszählung: Altersabstand zwischen Luxemburgern und Ausländern nimmt ab

Schaut man sich die Alterspyramide des Landes etwas genauer an, sind auch hier Unterschiede zu erkennen. So sind bei den unter 24-Jährigen die Luxemburger etwas stärker vertreten als die Ausländer. Besonders drastisch geht die Zahl der Einwohner aus anderen Ländern übrigens in der Altersgruppe der 18- bis 22-Jährigen zurück – dem Alter also, in dem die meisten zum Studieren weggehen.