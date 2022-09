Altes BEI-Gebäude wird zur Schule für Flüchtlingskinder

1 / 8 Editpress/Alain Rischard Editpress/Alain Rischard Editpress/Alain Rischard

«Eigentlich hätte das Gebäude verkauft werden sollen», so Werner Hoyer. «Es wurde aber für die Bildung kostenlos zur Verfügung gestellt.» Die neue Schule für Flüchtlingskinder, die die Minister für Bildung und Erziehung, Claude Meisch (DP) und Finanzministerin Yuricko Backes (DP) zusammen mit Anouk Sand, der Verantwortlichen für Schulklassen mit besonderen Belangen und dem Präsidenten der Europäischen Investitionsbank, Werner Hoyer diesen Montag auf dem Kirchberg einweihten, befindet sich in dem Gebäude, in dem früher die Kinderkrippe der Bank untergebracht war. Innerhalb von 15 Tagen sei das Projekt realisiert worden, so Anouk Sand.

Etwa 80 Schülerinnen und Schüler im Alter von drei bis zwölf Jahren, konnten am vergangenen 15. September ihre Rentrée in der neuen Schule erleben. Die Schüler sind in acht Klassen aufgeteilt. Zu einem Viertel handelt es sich um Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Die anderen sind Kinder von Asyl-Antragsstellern und Personen unter internationalem Schutzstatus. «Sie kommen aus Syrien, Eritrea oder sogar aus Venezuela. Insgesamt sind acht Nationalitäten vertreten», so Anouk Sand. Zu erwähnen ist, dass die Einrichtung auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern außerdem eine «Maison relais» beherbergt.

Die Landessprachen lernen

Für die 13 Lehrkräfte der neuen Einrichtung ist das Ziel, «den Schülern die Sprachen des Landes (Luxemburgisch in Lernzyklus eins, Deutsch in Lernzyklus drei und Französisch in den Lernzyklen drei und vier) beizubringen, damit sie sich so schnell wie möglich ins nationale System integrieren können», erklärt Claude Meisch. Zum Beispiel werden zurzeit zwischen 1200 und 1300 ukrainische Schüler an luxemburgischen Bildungseinrichtungen unterrichtet, insbesondere an den englischsprachigen Abteilungen der öffentlichen internationalen Schulen.