Luxemburg : Altes Telindus-Gebäude in Esch wird durch Wohnungen ersetzt

ESCH/ALZETTE – Zwei Unternehmen haben für 21,26 Millionen Euro das ehemalige Telindus-Gebäude in der Rue des Mines in Esch gekauft. Nun sollen dort neue Wohneinheiten entstehen.

Anstelle des ehemaligen Telindus-Gebäudes in der Rue des Mines in Esch/Alzette werden rund 100 Wohnungen errichtet. Das Gebäude wurde von einem Investmentfonds an das Immobilienunternehmen «Capelli» und die Investmentfirma «Novaxia» verkauft. Laut einer Erklärung von «Inowai», ebenfalls ein Immobilienunternehmen, das bei dem Verkauf beratend tätig war, betrug der Kaufpreis 21,26 Millionen Euro.

Der allgemeine Bebauungsplan (PAG) für das Gebiet wurde demnach in eine Zone Mix urbaine geändert. Das bedeutet, dass Capelli und Novaxia dort ein Wohnprojekt mit etwa 100 Wohnungen entwickeln dürfen. Der Standort befindet sich in der Nähe der A4 und ist nur fünf Minuten vom Bahnhof Esch entfernt. Außerdem ist man durch einen Radweg und öffentliche Verkehrsmittel direkt mit dem Belval verbunden.

Inowai zufolge ist der Standort für den Immobilienmarkt von großem Interesse. In der aktuellen Situation «gewinnen Randgebiete, in denen die Mieten erschwinglicher bleiben, an Attraktivität», sowohl für Investoren als auch für potenzielle Bewohner, wie Mohamed Boukattan, Investment Advisor von Inowai, in der Pressemitteilung erläutert. «Der Immobilienmarkt im Süden des Landes zeigt sich besonders attraktiv, mit neuen Projekten», wie etwa das neue Wohnviertel Rout Lëns, welches sich in der Nähe des Telindus-Standorts befindet.