Wetter : Altweibersommer bringt uns noch einmal den Frühling nach Luxemburg

Für den Sonntag rechnet der Wetterdienst mit einem durchgehend bewölkten Himmel über Luxemburg – bei weiterhin milden Temperaturen von 20 bis 22 Grad. Ähnlich wie am Samstag gelten auch für die Morgenstunden des letzten Tages der Woche Tiefstwerte von 9 bis 11 Grad. Der für den Oktober übliche Durchschnitt in Luxemburg liegt übrigens bei 9,9 Grad Celsius – also weit unter dem, was uns für das anstehende Wochenende erwartet. Anfang November wird MeteoLux die Durchschnittstemperatur für den diesjährigen Oktober bekannt geben. Dann gibt es Gewissheit darüber, ob in diesem Jahr ein neuer Höchstwert für den Monat Oktober erreicht wurde. Der bisherige stammt aus dem Jahr 2006 und liegt bei 12,8 Grad.