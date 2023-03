Warnstreik : Am 27. März soll ganz Deutschland lahmgelegt werden

Die beiden Gewerkschaften Verdi und EVG rufen am 27. März zu einem flächendeckenden Warnstreik in Deutschland auf.

Verdi wollte auf Anfrage der Zeitung die Streikpläne weder bestätigen noch dementieren. Die Bahn arbeitet nach Informationen von «Bild am Sonntag» bereits an Notfallplänen für den 27. März. An dem Tag beginnt die nächste Verhandlungsrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Verdi fordert angesichts der Rekordinflation eine Lohnsteigerung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro im Monat mehr. Die EVG will zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens 650 Euro im Monat mehr. Die Bahn hat für die 180.000 Beschäftigten noch kein Angebot vorgelegt.